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ФСБ в Красноярском крае задержала сторонников террористов
Фото: ФСБ РФ

ФСБ в Красноярском крае задержала сторонников террористов

Виктория Родимкина

Происшествия

Оперативники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали сторонников террористов в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка ФСБ в понедельник, 7 декабря.

Уточняется, что одного из злоумышленников задержали в аэропорту во время регистрации на рейс. Задержанные оказались сторонниками террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

— Проникнувшись идеями радикального ислама, один из участников группировки намеревался уехать за границу для участия в вооруженных столкновениях на стороне боевиков, — говорится в сообщении.

Остальные члены группировки были задержаны по местам жительства, уточнили в пресс-службе. По данным ведомства, они стремились расширить состав участников террористической организации, передает РИА Новости.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

*«Катиба Таухид валь-Джихад» — запрещенная в России террористическая организация.

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