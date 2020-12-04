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Группа вооруженных людей попыталась прорваться в Россию с Украины
Фото: АГН «Москва»

Группа вооруженных людей попыталась прорваться в Россию с Украины

Ростислав Зубков

Происшествия

Несколько вооруженных людей попытались перейти российскую границу из Украины. Об этом ФСБ РФ сообщила в пятницу, 4 декабря.

По данным ведомства, российские силовики хотели задержать трех неизвестных, но те оказали сопротивление и начали стрелять. В свою очередь пограничники открыли ответный огонь. В результате один из нарушителей погиб, двое обратились в бегство.

— На участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в РФ тремя вооруженными неизвестными, — цитирует РИА Новости заявление спецслужбы.

Ранее ФСБ задержала двоих бывших членов банды Басаева и Хаттаба.

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вооруженный конфликтФСБ РФУкраина
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