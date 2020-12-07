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Задержанный после сообщения о минировании лайнер вылетел в Москву из Нью-Йорка
Фото: instagram.com/aeroflot

Задержанный после сообщения о минировании лайнер вылетел в Москву из Нью-Йорка

Виктория Родимкина

Происшествия

Самолет «Аэрофлота», который ранее был задержан в аэропорту Нью-Йорка из-за сообщения о минировании, вылетел в Москву. Об этом сообщила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова в понедельник, 7 декабря.

По ее словам, сообщение возможном минировании при подлете к аэропорту получил командир лайнера, выполнявший рейс Москва — Нью-Йорк. Посадка самолета прошла в штатном режиме. После этого был проведет тщательный досмотр.

— Информация не подтвердилась. В связи с проведением проверочных мероприятий время вылета рейса SU103 в Москву задержано. Рейс вылетел в Москву в 9:10 по московскому времени, — передает сообщение пресс-секретаря агентство городских новостей «Москва».

Она отметила, что лайнер прибудет в аэропорт Шереметьево в 17:34.

Ранее сообщалось, что самолет из Москвы задержали по прибытии в Нью-Йорк из-за угрозы взрыва. Всех пассажиров и их багаж досматривали с собаками.

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