Задержанный после сообщения о минировании лайнер вылетел в Москву из Нью-Йорка

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— Информация не подтвердилась. В связи с проведением проверочных мероприятий время вылета рейса SU103 в Москву задержано. Рейс вылетел в Москву в 9:10 по московскому времени, — передает сообщение пресс-секретаря агентство городских новостей «Москва».

Она отметила, что лайнер прибудет в аэропорт Шереметьево в 17:34.

Ранее сообщалось, что самолет из Москвы задержали по прибытии в Нью-Йорк из-за угрозы взрыва. Всех пассажиров и их багаж досматривали с собаками.

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