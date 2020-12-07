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СМИ: Самолет из Москвы задержали по прибытии в Нью-Йорк из-за угрозы взрыва
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

СМИ: Самолет из Москвы задержали по прибытии в Нью-Йорк из-за угрозы взрыва

Юлия Курганова

Происшествия

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU102 Москва — Нью-Йорк задержали в воскресенье, 6 декабря, по прибытии в аэропорт имени Джона Кеннеди. Всех пассажиров и их багаж досматривали с собаками.

В настоящее время, через три часа после прибытия, пассажирам все еще не разрешено покинуть воздушную гавань. Об этом сообщила прилетевшая этим рейсом Анастасия Шевченко.

— Час с чем-то держали только в самолете.Потом выгнали на улицу. На улице разбивали людей на группы и проверяли с собакой. Потом всех запихнули в шесть автобусов по 50 человек. Сейчас всех пассажиров держат в терминале прилета, — рассказала она корреспонденту ТАСС.

Некоторые пассажиры самолета сообщили, что их досматривали из-за угрозы взрыва.

Отмечается, что полиция Нью-Йорка и компания «Аэрофлот» пока не ответили на запрос журналистов в связи с инцидентом.

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