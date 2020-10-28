Пассажиров электрички до Александрова высадили в Подмосковье из-за угрозы взрыва 

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Пассажирам поезда Москва — Александров пришлось пересесть на другую электричку из-за сообщений о возможной угрозы взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

— В связи с работой правоохранительных органов электропоезд сообщением Москва — Александров совершил укороченный маршрут до станции Сергиев Посад, — цитирует пресс-службу агентство городских новостей «Москва».

Пассажирам электрички предложили пересесть в поезд, который ехал следом. Уточняется, что работа правоохранителей не повлияла на расписание движения.

Ранее СМИ сообщали, что в Сергиевом Посаде неизвестный сообщил о взрывном устройстве.

Читайте также: Мужчина погиб под колесами поезда на станции Яуза МЖД