Мужчина погиб под колесами поезда на станции Яуза МЖД
Мужчина скончался под колесами поезда на станции Яуза Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО).
Инцидент произошел примерно в 15:00. По данным ведомства, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. В этот момент перед ним оказался поезд Москва — Мытищи. Пешеход получил смертельные ранения. Уточняется, что погибшему мужчине примерно 50 лет.
Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что девочка 11 лет погибла под колесами машины на северо-востоке Подмосковья. Инцидент произошел в Щелковском районе на автодороге Осеево — Никифорово — Медвежьи Озера.
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