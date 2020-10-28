Мужчина погиб под колесами поезда на станции Яуза МЖД

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия, Ярославское направление Московской железной дороги, платформа Яуза Карта всех событий

Мужчина скончался под колесами поезда на станции Яуза Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО).

Инцидент произошел примерно в 15:00. По данным ведомства, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. В этот момент перед ним оказался поезд Москва — Мытищи. Пешеход получил смертельные ранения. Уточняется, что погибшему мужчине примерно 50 лет.

Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что девочка 11 лет погибла под колесами машины на северо-востоке Подмосковья. Инцидент произошел в Щелковском районе на автодороге Осеево — Никифорово — Медвежьи Озера.

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