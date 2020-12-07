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Правительство РФ утвердило правила информирования граждан о мерах соцподдержки
Фото: Официальный сайт Государственной думы России

Правительство РФ утвердило правила информирования граждан о мерах соцподдержки

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Правительство РФ утвердило правила информирования граждан о мерах социальной поддержки. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 7 декабря.

По словам главы кабмина, государство будет обязано сообщать гражданам о выплатах и льготах, полагающихся им. Мишустин отметил, что граждане зачастую даже не знают о льготах, которые им положены.

— Чтобы исключить такие ситуации, правительство утвердило правила информирования граждан о мерах социальной поддержки. То есть государство будет обязано сообщать о них человеку, — сказал глава правительства.

Он уточнил, что при рождении ребенка родителям предоставят сведения о том, какая помощь для них предусмотрена. Также Мишустин сообщил, что для получения информации о льготах гражданам только нужно будет дать на это согласие на портале госуслуг. Никаких дополнительных обращений и заявлений писать не нужно, говорится в стенограмме на сайте российского правительства.

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