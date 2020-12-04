Попова рассказала, когда остановится распространение коронавируса

Анна Попова отметила, что вирус пришел в свой сезон / Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что сейчас сезон активного распространения COVID-19. Она сообщила, когда рост числа зараженных коронавирусом прекратится.

— Это новый коронавирус, он пришел в свой сезон. Он ведет себя по-хозяйски, потому что он в первый раз пришел в популяцию именно в свой сезон осенне-зимний. Немножечко будет, наверное, и весенний, — сообщила Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Она отметила, что остановить распространение можно будет, только если все граждане будут соблюдать меры защиты и профилактики.

Кроме того, глава Роспотребнадзора добавила, что ситуация с распространением COVID-19 в России остается напряженной, но темп прироста выявляемых случаев уменьшается.

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