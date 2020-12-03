Попова сообщила о снижении темпов прироста новых случаев коронавируса

Фото: photo.roscongress.org / Андрей Любимов

Ситуация с коронавирусом в России является напряженной, но темпы прироста новых случаев инфекции снижаются. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг, 3 декабря.

— Ситуация (с коронавирусом — прим. «ВМ»), безусловно, напряженная, это очевидно. Мы хоть ненамного, но все-таки прирастаем. Темпы прироста снижаются, но общее количество ежедневно регистрируемых случаев достаточно большое, — сказала Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Она отметила, что, согласно данным эпидемиологических расследований Роспотребнадзора, чаще всего заражаются люди, находящиеся в трудоспособном возрасте — от 29 до 64 лет.

Анна Попова отметила, что большое число заражений происходит на рабочих местах, а затем люди приносят вирус домой, где происходит дальнейшее распространение.

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