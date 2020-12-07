Новая детская поликлиника появится в Кунцеве

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, улица Академика Павлова, 40 Карта всех событий

Детскую поликлинику на 320 посещений построят в столичном районе Кунцево. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, здание появится по адресу улица Академика Павлова, дом 40.

— Светлые рифленые фасады будут гармонично сочетаться с витражным остеклением рекреаций. В целом это будет качественный социальный​ проект, умело вписанный в окружающую среду. Отдельным акцентом будет светящийся логотип поликлиники, — уточнил Кузнецов.

Отмечается, что общая площадь объекта составит примерно пять тысяч квадратных метров. Кроме специализированных кабинетов, там предусмотрен конференц-зал на 49 мест на четвертом этаже. На прилегающей территории создадут зоны отдыха, а также высадят растения.

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