Тело 101-летнего ветерана войны обнаружили на юго-западе Москвы

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Большая Черёмушкинская улица, 2к2 Карта всех событий

Тело 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны обнаружили под окнами одного из жилых домов на юго-западе столицы. Об этом в понедельник, 7 декабря, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Большая Черемушкинская, дом 2, корпус 2. По предварительным данным, мужчина свел счеты с жизнью.

По информации ТАСС, незадолго до смерти пенсионер переболел коронавирусом. Также отмечается, что следователи организовали проверку после обнаружения тела ветерана.

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