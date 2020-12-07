Тело 101-летнего ветерана войны обнаружили на юго-западе Москвы
Россия, Москва, Большая Черёмушкинская улица, 2к2Карта всех событий
Тело 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны обнаружили под окнами одного из жилых домов на юго-западе столицы. Об этом в понедельник, 7 декабря, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил источник в экстренных службах.
Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Большая Черемушкинская, дом 2, корпус 2. По предварительным данным, мужчина свел счеты с жизнью.
По информации ТАСС, незадолго до смерти пенсионер переболел коронавирусом. Также отмечается, что следователи организовали проверку после обнаружения тела ветерана.
Читайте также: Пенсионер погиб в ДТП с грузовиком в ТиНАО