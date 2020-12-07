Мишустин оценил ситуацию с горячим питанием в российских школах

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Бесплатным горячим питанием обеспечены 38 тысяч школ в России, а нужно, чтобы это было во всех образовательных учреждениях. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 7 декабря.

По его словам, организация бесплатного горячего питания для учеников начальных классов — важный вопрос. С 1 сентября все регионы РФ получили средства для реализации этой инициативы.

— Сейчас это (реализуют — прим. «ВМ») 38 тысяч школ по всей стране, а нужно, чтобы это было во всех образовательных организациях. Регионам такая задача была поставлена, — сказал глава кабмина на совещании с вице-премьерами.

Он уточнил, что с 1 января еще почти две тысячи школ в России получат субсидию на питание для школьников.

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