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Мишустин оценил ситуацию с горячим питанием в российских школах
Фото: government.ru / Сайт правительства России

Мишустин оценил ситуацию с горячим питанием в российских школах

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Бесплатным горячим питанием обеспечены 38 тысяч школ в России, а нужно, чтобы это было во всех образовательных учреждениях. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 7 декабря.

По его словам, организация бесплатного горячего питания для учеников начальных классов — важный вопрос. С 1 сентября все регионы РФ получили средства для реализации этой инициативы.

— Сейчас это (реализуют — прим. «ВМ») 38 тысяч школ по всей стране, а нужно, чтобы это было во всех образовательных организациях. Регионам такая задача была поставлена, — сказал глава кабмина на совещании с вице-премьерами.

Он уточнил, что с 1 января еще почти две тысячи школ в России получат субсидию на питание для школьников.

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питаниеправительствоМихаил Мишустин
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