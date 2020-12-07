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В Кремле заявили, что знают организаторов инфовбросов против Путина
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Кремле заявили, что знают организаторов инфовбросов против Путина

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Информационные вбросы против президента России Владимира Путина и его окружения не достигают цели, но будут продолжаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 7 декабря.

Представителя Кремля попросили прокомментировать провокационную информацию из СМИ о якобы бывшем зяте президента Кирилле Шамалове.

— Мы по-прежнему подобные публикации не комментируем. Мы ранее уже говорили, что такие вот информационные упражнения будут продолжаться, нам об этом хорошо известно и было известно ранее, — подчеркнул Песков.

Он уточнил, что вся эта информация является слухами, которые чаще всего не имеют ничего общего с реальностью. При этом пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле «более или менее» знают, кто является организатором всего этого, сообщает РИА Новости.

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