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Песков оценил отношения между Россией и США
Фото: Официальный сайт президента России

Песков оценил отношения между Россией и США

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Отношения между Москвой и Вашингтоном на сегодняшний день не в очень хорошем состоянии, но не по вине России. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли Чубайс в новой должности стать «переговорщиком» между Москвой и Вашингтоном, заявил, что он будет заниматься «темой устойчивого развития».

По словам представителя Кремля, достижение целей устойчивого развития могло бы стать одной из составляющих диалога между Россией и США.

— Но не является, поскольку диалог между Москвой и Вашингтоном в целом сейчас пребывает в не очень хорошем состоянии, причем не по вине российской стороны, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что российско-американскими отношениями занимаются министерство иностранных дел, другие ведомства и сам президент России, сообщает РИА Новости.

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