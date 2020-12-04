Путин подписал указ о новом назначении Чубайса

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Анатолий Чубайс назначен спецпредставителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, передает ТАСС.

Напомним, в четверг, 3 декабря, кабмин утвердил директиву для избрания первого замглавы коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой Роснано. Он возглавит корпорацию на пять лет, сменив на посту Чубайса.

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