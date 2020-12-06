Захарова заявила, что США «актом Родченкова» пытаются объяснить неудачи в спорте

Фото: mid.ru / МИД РФ

Власти США за счет подписания «акта Родченкова» пытаются объяснить свои неудачи в спорте. Об этом в воскресенье, 6 декабря, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда».

По ее словам, спорт является частью международных отношений, а также интересом бизнеса и предметом национальной гордости. США привыкли доминировать во многих сферах. Штатам нужно как-то объяснить свои неудачи в спорте. Именно поэтому США рассказывают про «страшную Россию, про всемирный какой-нибудь заговор, сети допинговые, которые окутали всех».

— Признаться в том, что они больше не могут конкурировать по общим правилам, они не могут. Это противоречит их внутренней идеологии, — отметила Захарова.

Она добавила, что власти США придумывают некую «виртуальную реальность», чтобы остальные приняли ее как действительность.

Ранее сенат США принял законопроект, позволяющий судам Америки выносить уголовные приговоры за применение допинга на соревнованиях, в которых участвуют американские спортсмены. Документ подписал действующий президент США Дональд Трамп.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот документ — попытка распространить свою юрисдикцию на другие страны, что вызывает у России обеспокоенность.

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