В Кремле оценили принятый сенатом США антидопинговый «акт Родченкова»

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Принятый сенатом США так называемый акт Родченкова — это попытка распространить свою юрисдикцию на другие страны, что вызывает у России обеспокоенность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 17 ноября.

Ранее сенат Соединенных Штатов принял законопроект, позволяющий судам Америки выносить уголовные приговоры за применение допинга на соревнованиях, в которых участвуют американские спортсмены.

Дмитрий Песков сообщил, что Москва обратила внимание на это событие.

— Вы знаете, что не только в контексте именно этого документа, но и в целом мы крайне критически относимся к любым попыткам Соединенных Штатов Америки распространить свою юрисдикцию на другие страны, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он отметил, что подобная практика не устраивает Кремль, он с ней не согласен, передает РИА Новости.

В 2016 году Родченков рассказал в СМИ о том, что российские спортсмены на Олимпийских играх в Сочи применяли допинг. После расследования 43 спортсмена из России были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.

Отстранение российских спортсменов от соревнований

9 декабря 2019 года стало известно, что Россию на четыре года отстранили от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира. Поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры запретили 145 российским спортсменам с подозрительными пробами.

Отмечалось, что к ближайшим международным соревнованиям могут допустить только «чистых» спортсменов. При этом они должны будут выступать без флага и гимна страны.

В WADA объяснили, что решение не коснется региональных турниров, в том числе Евро-2020. Кроме того, гендиректор организации Оливье Ниггли заявил, что Россия должна будет выплатить WADA около пяти миллионов долларов за проведение всех расследований, отметив, что итоговая сумма может вырасти.

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