«Рыло в пушку»: как принятие «акта Родченкова» может изменить мир спорта

10 ноября WADA сообщило, что информатор передал базу данных по допинг-тестам российских спортсменов / Фото: Скриншот с видео на youtube/Sportfaza Перезагрузка

Президент США Дональд Трамп подписал «акт Родченкова». Документ предусматривает уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с участием американской стороны. «Вечерняя Москва» решила узнать у эксперта, позволит ли данный акт вывести на чистую воду тех, кто скрывал нарушителей допинг-тестов.

По словам врача-фармаколога, доцента факультета фундаментальной медицины Николая Коробкова, работающего в сфере борьбы с допингом, «акт Родченкова», который назван в честь главного информатора WADA (Всемирного антидопингового агентства) в деле о допинге в российском спорте, будет распространяться на любые спортивные мероприятия, проводимые в соответствии с правилами организации и предусматривает возможность преследования со стороны Соединенных Штатов:

— Вся абсурдность ситуации заключается в том, что документ не будет касаться североамериканских профессиональных лиг, которые в принципе никогда не следовали кодексу WADA. То есть это дополнительная возможность для Вашингтона устранять неугодных конкурентов в мире спорта. Как США и пытаются поступать с Россией.

Эксперт отметил, что, несмотря на санкции Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российского спорта из-за допинг-скандалов, которые активно внедрялись не без помощи США, история помнит немало случаев, когда допинг находили в организме у американских спортсменов. Однако эти факты на протяжении многих лет США удавалось скрывать.

Собеседник «ВМ» напомнил, то еще в далеком 2003 году в США разгорелся громкий скандал вокруг допинга. Экс-директор Управления Олимпийского комитета США по контролю за применением запрещенных методов и препаратов Уэйд Экзум начал разглашать сведения, которые указывали на то, что руководители Олимпийского комитета США намеренно скрывали факты применения спортсменами различных запрещенных стимуляторов и допускали их к соревнованиям.

— И что вы думаете, выяснилось, что среди этих спортсменов были легендарные американские атлеты. Например, девятикратный олимпийский чемпион спринтер Карл Льюис, теннисистка Мэри Джо Фернандес, борец-вольник Дэйв Шульц, легкоатлет Карл Льюис, его напарник по тренировкам Джо ДеЛоач, футболист Алекси Лалас. Причем за каждым из этих спортсменов имелся свой «грешок».

Так, у Карла Льюиса неоднократно обнаруживали допинг — эфедрин, псевдоэфедрин и фенилпропаноламин. Однако, как отметил собеседник «ВМ», в Олимпийском комитете уверяли, что спортсмен абсолютно не виноват в применении этих веществ.

Как отметил Коробков, псевдоэфедрин находили и у теннисистки Фернандес. Но и в этом случае чиновники заявили, что препарат попал в организм женщины с медикаментами, которые она употребляла, чтобы вылечить простуду. Удивителен тот факт, подчеркнул эксперт, что на летней Олимпиаде 1992 года, которая прошла в Барселоне, спортсменка выиграла золотую и бронзовую медали.

— Уэйду фактически не давали заниматься своим делом, МОК и Олимпийский комитет США все время выносили свои вердикты и фактически без его участия давали зеленый свет тем спортсменам, которые проваливали допинг-тесты. Когда Уэйду это все осточертело, он решил обратиться в суд, но после ряда отказов принимать информацию относительно сокрытия спортсменов, которые не прошли допинг-тесты, он предоставил все эти сведения журналистам. Там содержались подробности сокрытия допинга в США. А это около 30 000 документов, — рассказал специалист.

Собеседник «ВМ» также уточнил: в тех показаниях Уэйд Экзум отмечал, что ежегодно он тестировал около 5000 спортсменов из США. И каждый раз примерно один-два процента уличали в использовании запрещенных препаратов. Примечателен тот факт, что среди нарушителей оказывались будущие победители и призеры зимних и летних Олимпиад. Но МОК всячески скрывал эти факты от мирового спортивного сообщества и от прессы, в частности.

— Это говорит о том, что у американцев у самих рыло в пушку, а они нас упрекают, — сказал эксперт.

Ранее сенат США принял законопроект, позволяющий судам Америки выносить уголовные приговоры за применение допинга на соревнованиях, в которых участвуют американские спортсмены.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот документ — попытка распространить свою юрисдикцию на другие страны, что вызывает у России обеспокоенность.

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