Дональд Трамп подписал «акт Родченкова»

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Действующий президент США Дональд Трамп подписал законопроект о борьбе с допингом во всем мире с помощью американских судов.

Документ получил название «акт Родченкова» — по фамилии информатора Всемирного антидопингового агентства и бывшего сотрудника Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Акт Родченкова» предполагает уголовное наказание лиц, вовлеченных в международные допинговые сговоры,а также предусматривает компенсацию ущерба жертвам подобных сговоров.

Данный нормативный акт дает право американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены, говорится на официальном сайте Белого дома.

Ранее сенат США принял законопроект, позволяющий судам Америки выносить уголовные приговоры за применение допинга на соревнованиях, в которых участвуют американские спортсмены.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот документ — попытка распространить свою юрисдикцию на другие страны, что вызывает у России обеспокоенность.

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