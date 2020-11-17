Алексей Пушков: Россия может стать объектом применения «акта Родченкова»

Фото: @Alexey_Pushkov / Официальный twitter-аккаунт Алексея Пушкова

В России активно обсуждают «акт Родченкова», принятый Сенатом США. В случае его утверждения главой Белого дома спортсменов из любых стран, соревнующихся с американскими атлетами, могут посадить в тюрьму на 10 лет и оштрафовать на миллион долларов, если будет доказан факт употребления ими стимулирующих веществ. О том, чего ждать России от этого законопроекта, «Вечерней Москве» рассказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, ведущий специалист по внешней политике Алексей Пушков.

По его мнению, этот «акт» нацелен не только и не столько на область спорта, сколько на гораздо более широкое распространение американских законов на все мировое сообщество. По мнению сенатора, это главное, а спорт — «всего лишь еще одна сфера, где линия Соединенных Штатов себя проявляет».

Собеседник «ВМ» не исключает, что Вашингтон будет искать поводы для применения нового закона, чтобы показать его функциональность и убедить всех вокруг в обоснованности его принятия. В этих целях «акт Родченкова» могут применить не только против России, но и в единичных случаях против представителей других стран. Так создастся ощущение, что США в принципе ведут борьбу с допингом. На такие разовые акции в свое время шла WADA, «только не в том масштабе и без истерики с криками, которые были в случае с Россией», напоминает парламентарий.

— Я полагаю, что именно Россия будет объектом (нападок с использованием «акта Родченкова», — прим. «ВМ») — подчеркнул он.

Вместе с тем распространение принципа экстерриториальности американских законов вызовет недовольство и раздражение в некоторых международных организациях, поскольку «акт Родченкова», по сути, заменяет собой международные правовые документы, действия международных инстанций и пытается подчинить их диктату США.

— США уходят из тех организаций, где не могут навязать свою позицию, а делают они это за счет повсеместного распространения своих законов. Например, Америка вышла из ЮНЕСКО после того, как это учреждение наперекор категорическим протестам Вашингтона приняло решение о признании Палестинской автономии и принятии страны в состав организации. Штаты покинули и Совет по правам человека ООН, где против них принимались резолюции, а сами они не могли никак повлиять на деятельность СПЧ, — рассказывает Алексей Пушков.

На сегодняшний день, продолжил он, политика Соединенных Штатов имеет тенденцию к жесткому навязыванию своей позиции, чего не было ещё лет 20 тому назад, когда США работали с международными организациями более дипломатично. Однако нынешняя нахрапистость Вашингтона вряд ли приведет к открытому конфликту с WADA или международными спортивными ассоциациями хотя бы потому, что в последних председателями обычно оказываются представители англо-саксонских стран или государств-союзников США.

— Хотя некоторое раздражение такие действия и законы и вызовут, расчет США прост: поворчат и согласятся. Это попытка подтвердить так называемое американское лидерство, — отметил собеседник «ВМ».

Он заключил, что вся эта тема — нечто гораздо большее, чем просто спорт.

Григорий Родченков и допинг-скандалы с российскими спортсменами

В 2016 году химик-аналитик Григорий Родченков уехал из РФ и сообщил СМИ, что российские атлеты якобы употребляли допинг на Олимпиаде в Сочи. По итогам проведенного расследования 43 спортсмена РФ были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.

На этом допинговые интриги не закончились: в декабре 2019 года Россию на четыре года отстранили от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира. Поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры запретили 145 российским спортсменам с подозрительными пробами. Выступить позволят только «чистым» атлетам, причем исключительно без флага и гимна страны.

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