Роспотребнадзор Москвы открыл горячую линию по вопросам качества детских товаров

Фото: Ирина Сапрыкина, «Вечерняя Москва»

В Москве открылась горячая линия Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что в период с 7 по 21 декабря 2020 года граждан будут консультировать по вопросам качества и безопасности детских товаров.

Консультироваться можно по номеру 8 (495) 785-37-41 и телефонам 8 (495) 687-40-57, 8 (495) 687-63-60. Обращения граждан будут принимать с 09:00 до 18:00 с понедельника по четверг, а также с 09:00 до 16:45 — по пятницам.

Для того чтобы составить проекты претензий, исковые заявления в суд, жалобы, обращения на некачественную детскую продукцию, горожане могут обратиться в приемную Роспотребнадзора.

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