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Технополис «Москва» вошел в топ-5 лучших особых экономических зон России
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Технополис «Москва» вошел в топ-5 лучших особых экономических зон России

Юлия Ямпольская

Город

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис «Москва» занял четвертое место в четвертом рейтинге инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и ОЭЗ по результатам исследования аналитического центра «Эксперт». Специалисты оценивали менеджмент и услуги, местоположение, стоимость производственных ресурсов, налоговые и таможенные льготы.

Как отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, данный рейтинг является результатом работы 121 площадки за 2019 год.

— Лидирующие позиции в рейтинге московской особой экономической зоне обеспечили такие сервисы, как наличие системы личного кабинета, возможности взаимодействия с городскими властями и институтами развития, льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и доступ к беспошлинному экспорту, — цитирует Александра Прохорова официальный сайт мэра Москвы.

В 2019 году технополис «Москва» занимал 11-е место. По итогам 2020 года планируется, что ОЭЗ покажет еще более высокий результат в рейтинге инвестиционной привлекательности, уточнил генеральный директор особой экономической зоны Геннадий Дегтев.

Читайте также: Технополис «Москва» признали одной из лучших особых экономических зон России

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