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В Кремле осудили действия выходца из Чечни, убившего учителя во Франции
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Кремле осудили действия выходца из Чечни, убившего учителя во Франции

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Кремль однозначно осуждает теракт выходца из Чечни, убившего учителя Самюэля Пати во Франции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 7 декабря.

Он отметил, что не имеет точной информации о месте захоронения преступника.

— Единственное, что можно сказать с уверенностью, — безусловно, речь идет о террористическом акте, который не подлежит ничему, кроме как глубокому осуждению и неприятию, — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, однозначно то, что речь идет об убийце, чьи деяния являются неприемлемыми, сообщает РИА Новости.

Напомним, 16 октября стало известно, что преподавателя истории в школе в пригороде столицы Франции, в городе Конфлан-Сент-Онорин, обезглавили. В убийстве подозревался родственник одного из учеников. Полицейские ликвидировали нападавшего, когда тот начал угрожать им ножом. По предварительным данным, педагог на своих уроках показывал карикатуры на пророка Мухаммеда и говорил о свободе слова.

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