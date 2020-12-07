В Кремле осудили действия выходца из Чечни, убившего учителя во Франции

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Кремль однозначно осуждает теракт выходца из Чечни, убившего учителя Самюэля Пати во Франции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 7 декабря.

Он отметил, что не имеет точной информации о месте захоронения преступника.

— Единственное, что можно сказать с уверенностью, — безусловно, речь идет о террористическом акте, который не подлежит ничему, кроме как глубокому осуждению и неприятию, — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, однозначно то, что речь идет об убийце, чьи деяния являются неприемлемыми, сообщает РИА Новости.

Напомним, 16 октября стало известно, что преподавателя истории в школе в пригороде столицы Франции, в городе Конфлан-Сент-Онорин, обезглавили. В убийстве подозревался родственник одного из учеников. Полицейские ликвидировали нападавшего, когда тот начал угрожать им ножом. По предварительным данным, педагог на своих уроках показывал карикатуры на пророка Мухаммеда и говорил о свободе слова.

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