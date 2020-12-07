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Дочь Гузеевой рассказала об опухоли, которая оказалась ее неразвитым близнецом
Фото: youtube.com / Идеальный ремонт

Дочь Гузеевой рассказала об опухоли, которая оказалась ее неразвитым близнецом

Анастасия Колоскова

Звезды

Дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова стала героиней программы «Звезды сошлись». В эфире передачи девушка призналась, что у нее удалили опухоль, которая при исследовании оказалась неразвитым близнецом.

По словам Ольги, боли в животе ее преследовали с детства. Позже в ее яичниках врачи обнаружили дермоидную кисту. После операции по удалению и исследованию образования выяснилось, что оно представляло собой ткани другого организма. Такая ситуация происходит, когда один эмбрион в процессе развития «поглощает» другой.

Девушка также поделилась со зрителями программы страхами по поводу онкологических заболеваний. По ее словам, она имеет наследственную предрасположенность к раку — злокачественное образование было у бабушки Бухаровой.

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