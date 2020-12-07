Больной раком Олег Тиньков рассказал, когда восстановится

Олег Тиньков больше года борется с болезнью / Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Бизнесмен Олег Тиньков в марте этого года сообщил, что борется с тяжелой формой лейкемии, а в июле он перенес трансплантацию костного мозга. На своей странице в социальной сети Instagram 52-летний предприниматель написал, что о полном выздоровлении можно будет говорить к середине следующего года.

— Сегодня 150 дней с момента трансплантации стволовых клеток. Врачи постоянно двигают сроки, было 100, потом 200 дней, сейчас говорят, «ты не думай, первый год, после пересадки, ты больной человек, и позитив будет через год»…Вообщем полное выздоровление уходит куда-то в середину 2021, — рассказал Тиньков.

Он также сообщил, что уже гуляет, занимается делами и по-прежнему ждет идей от неравнодушных людей. Бизнесмен задумал создать в России регистр стволовых клеток и изменить законодательство в сфере гематологии.

Фолловеры пожелали Тинькову скорейшего выздоровления.

Ранее Тиньков признался, что у него диагностировали острую форму лейкемии. По его словам, он успел пройти несколько курсов химиотерапии, после этого бизнесмен перенес пересадку костного мозга.

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