Пластины подвесного потолка упали в классе подмосковной школы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Несколько пенопластовых пластин подвесного потолка упали в классе подмосковной школы № 11 Орехово-Зуева. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщил «Вечерней Москве» заместитель директора учреждения по административно-хозяйственной части Олег Чистяков.

— Около 10 утра в школе во время перемены в одном из классов упали несколько пенопластовых пластин подвесного потолка «Армстронг». Никто не пострадал, — отметил он.

Неисправность устранили через 15 минут. По данным регионального МЧС, аварийные службы в школу не вызывали, занятия учащихся проходят в соответствии с графиком.

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