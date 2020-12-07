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Пластины подвесного потолка упали в классе подмосковной школы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Пластины подвесного потолка упали в классе подмосковной школы

Олег Сыров

Юлия Захарова

Происшествия

Несколько пенопластовых пластин подвесного потолка упали в классе подмосковной школы № 11 Орехово-Зуева. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщил «Вечерней Москве» заместитель директора учреждения по административно-хозяйственной части Олег Чистяков.

— Около 10 утра в школе во время перемены в одном из классов упали несколько пенопластовых пластин подвесного потолка «Армстронг». Никто не пострадал, — отметил он.

Неисправность устранили через 15 минут. По данным регионального МЧС, аварийные службы в школу не вызывали, занятия учащихся проходят в соответствии с графиком.

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