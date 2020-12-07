Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Выстрелившего в Москве в девочку-подростка полицейского уволили
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Выстрелившего в Москве в девочку-подростка полицейского уволили

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Судостроительная улица Карта всех событий

Сотрудника полиции, который выстрелил в несовершеннолетнюю девочку, уволили из органов внутренних дел (ОВД). Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает МВД Медиа.

Напомним, в ночь на 6 декабря 33-летний сотрудник патрульно-постовой службы в неслужебное время ранил несовершеннолетнюю девочку из травматического пистолета. Происшествие произошло на Судостроительной улице. По факту данного происшествия было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Также была проведена служебная проверка, по итогам которой сотрудника уволили из органов внутренних дел.

Читайте также: Полицейский выстрелил в девочку: очевидцы рассказали жуткие подробности трагедии

увольнениеМоскваполиция
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Сработал эффект низкой ставки

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

При разводе делим «Инстаграм»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жизнь за лайки, смерть за лайки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Отчего устала королева

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будут пороть: как Америка накажет Эрдогана

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

За что я люблю Чубайса

Олег Сыров
Олег Сыров

Опасайтесь писем из прошлого

Все мнения
О проекте