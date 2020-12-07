Выстрелившего в Москве в девочку-подростка полицейского уволили

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Судостроительная улица Карта всех событий

Сотрудника полиции, который выстрелил в несовершеннолетнюю девочку, уволили из органов внутренних дел (ОВД). Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает МВД Медиа.

Напомним, в ночь на 6 декабря 33-летний сотрудник патрульно-постовой службы в неслужебное время ранил несовершеннолетнюю девочку из травматического пистолета. Происшествие произошло на Судостроительной улице. По факту данного происшествия было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Также была проведена служебная проверка, по итогам которой сотрудника уволили из органов внутренних дел.

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