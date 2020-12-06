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Полицейский выстрелил в девочку: очевидцы рассказали жуткие подробности трагедии
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Полицейский выстрелил в девочку: очевидцы рассказали жуткие подробности трагедии

Рафаэль Залян

Происшествия
Россия, Москва, Судостроительная улица Карта всех событий

Стали известны жуткие подробности инцидента на юге столицы, где полицейский открыл огонь по подростку. Очевидцы, которые общались с пострадавшей, рассказали корреспонденту «Вечерней Москвы», что стало причиной конфликта между 13-летней девочкой и сотрудником полиции, и поведали о деталях случившегося.

По словам Владимира, девушку он встретил возле одного из подъездов, расположенных в доме на улице Судостроительной. Парень сам живет недалеко от места происшествия. На тот момент все самое худшее было позади, уточнил парень:

— Девочка сидела, схватившись за ногу, и плакала, я сначала подумал, что это просто какая-то пьяна дама, но, присмотревшись, понял, что это подросток. Она, видимо, от боли и холода качалась из стороны в сторону. Я подошел к ней и предложил помощь. Я увидел, что у нее рана, спросил, кто ей причинил вред. После чего она начала кричать, что ее пытались изнасиловать, а потом выстрелили в ногу. Я предложил ей вызвать врачей и полицейских. На что девочка ответила, что уже это сделала, поэтому и вышла из дома, чтобы встретить подмогу.

На вопрос собеседника «ВМ», кто был ее обидчиком, подросток ответила, что знакомый семьи.

—Оказывается, у них было застолье, во время которого присутствовали мать и отец подростка и их знакомый. Они весело отмечали какое-то событие, и подвыпивший друг семьи захотел близкого общения с подростком. Она сказала, что он весь вечер пытался с ней подружиться, предлагал выпить, а после того, как они вместе вышли на улицу, он начал ее склонять к интимной близости. Естественно, она начала кричать и отталкивать его, но он решил ее запугать, как я понял, поэтому достал травматический пистолет и начал угрожать. Мне уже позже супруга рассказала, что слышала хлопки, похожие на взрыв петарды. Но, оказывается, это были выстрелы из пистолета. Один из выстрелов пришелся прямо ей в колено, — сказал Владимир.

После этого появилась мать девочки в обнимку со знакомым, который в нее стрелял, и они начали насильно ее забирать домой.

— Я пытался им помешать это сделать, сказал, что сейчас приедет скорая, девочке нужна помощь, но они меня не слушали и быстро начали затаскивать ее домой. Я испытывал шок и страх, потому что этот мужик достал пистолет и сказал, что он сам решит все, потому что он является сотрудником МВД и что, мол, мне лучше уйти, — рассказал очевидец.

Спустя минут десять к дому подъехала скорая помощь и полиция. По словам молодого человека, подростка забрали медики для оказания помощи, а с виновником случившегося вели разговор стражи правопорядка.

— Из-за того, что я не был очевидцем стрельбы, я не мог что-либо предъявить в тот момент, поэтому ничего не оставалось, как уйти оттуда, — сказал мужчина.

Елена, проживающая в соседнем подъезде на улице Судостроительной, дом 2, рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы», что она слышала крики ребенка, но не могла поверить, что она кричит из-за того, что в нее стреляли.

— Крики доносились где-то в районе 22:30, сразу не поняла, в чем дело. Я в тот момент как раз укладывала своего ребенка и была в другой комнате. После того, как услышала взрыв какой-то и крики, я сразу подбежала к окну, но там возле подъезда просто сидела девочка. Мне показалось, что это просто школьники шалят, и я ушла, не придав значения случившемуся, а потом, когда приехала карета скорой и во дворе появились машины полиции, стало понятно, что все намного серьезнее, — рассказала женщина.

Елена призналась, что знакома с родителями подростка, но никогда не состояла с ними в тесном общении:

— Вы знаете, я их шапочно знаю, особо никогда не углублялась в их семью, у нас и так много людей, очень много тех, кто просто снимает жилье, и постоянно люди меняются, поэтому никто никого особо не знает.

При этом собеседница «ВМ» отметила, что ничего плохого о соседях сказать не может.

Напомним, в ночь на 6 декабря 33-летний сотрудник патрульно-постовой службы в неслужебное время ранил несовершеннолетнюю девочку из травматического пистолета. Происшествие произошло на Судостроительной улице. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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