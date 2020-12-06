Полицейский выстрелил в девочку: очевидцы рассказали жуткие подробности трагедии

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Судостроительная улица Карта всех событий

Стали известны жуткие подробности инцидента на юге столицы, где полицейский открыл огонь по подростку. Очевидцы, которые общались с пострадавшей, рассказали корреспонденту «Вечерней Москвы», что стало причиной конфликта между 13-летней девочкой и сотрудником полиции, и поведали о деталях случившегося.

По словам Владимира, девушку он встретил возле одного из подъездов, расположенных в доме на улице Судостроительной. Парень сам живет недалеко от места происшествия. На тот момент все самое худшее было позади, уточнил парень:

— Девочка сидела, схватившись за ногу, и плакала, я сначала подумал, что это просто какая-то пьяна дама, но, присмотревшись, понял, что это подросток. Она, видимо, от боли и холода качалась из стороны в сторону. Я подошел к ней и предложил помощь. Я увидел, что у нее рана, спросил, кто ей причинил вред. После чего она начала кричать, что ее пытались изнасиловать, а потом выстрелили в ногу. Я предложил ей вызвать врачей и полицейских. На что девочка ответила, что уже это сделала, поэтому и вышла из дома, чтобы встретить подмогу.

На вопрос собеседника «ВМ», кто был ее обидчиком, подросток ответила, что знакомый семьи.

—Оказывается, у них было застолье, во время которого присутствовали мать и отец подростка и их знакомый. Они весело отмечали какое-то событие, и подвыпивший друг семьи захотел близкого общения с подростком. Она сказала, что он весь вечер пытался с ней подружиться, предлагал выпить, а после того, как они вместе вышли на улицу, он начал ее склонять к интимной близости. Естественно, она начала кричать и отталкивать его, но он решил ее запугать, как я понял, поэтому достал травматический пистолет и начал угрожать. Мне уже позже супруга рассказала, что слышала хлопки, похожие на взрыв петарды. Но, оказывается, это были выстрелы из пистолета. Один из выстрелов пришелся прямо ей в колено, — сказал Владимир.

После этого появилась мать девочки в обнимку со знакомым, который в нее стрелял, и они начали насильно ее забирать домой.

— Я пытался им помешать это сделать, сказал, что сейчас приедет скорая, девочке нужна помощь, но они меня не слушали и быстро начали затаскивать ее домой. Я испытывал шок и страх, потому что этот мужик достал пистолет и сказал, что он сам решит все, потому что он является сотрудником МВД и что, мол, мне лучше уйти, — рассказал очевидец.

Спустя минут десять к дому подъехала скорая помощь и полиция. По словам молодого человека, подростка забрали медики для оказания помощи, а с виновником случившегося вели разговор стражи правопорядка.

— Из-за того, что я не был очевидцем стрельбы, я не мог что-либо предъявить в тот момент, поэтому ничего не оставалось, как уйти оттуда, — сказал мужчина.

Елена, проживающая в соседнем подъезде на улице Судостроительной, дом 2, рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы», что она слышала крики ребенка, но не могла поверить, что она кричит из-за того, что в нее стреляли.

— Крики доносились где-то в районе 22:30, сразу не поняла, в чем дело. Я в тот момент как раз укладывала своего ребенка и была в другой комнате. После того, как услышала взрыв какой-то и крики, я сразу подбежала к окну, но там возле подъезда просто сидела девочка. Мне показалось, что это просто школьники шалят, и я ушла, не придав значения случившемуся, а потом, когда приехала карета скорой и во дворе появились машины полиции, стало понятно, что все намного серьезнее, — рассказала женщина.

Елена призналась, что знакома с родителями подростка, но никогда не состояла с ними в тесном общении:

— Вы знаете, я их шапочно знаю, особо никогда не углублялась в их семью, у нас и так много людей, очень много тех, кто просто снимает жилье, и постоянно люди меняются, поэтому никто никого особо не знает.

При этом собеседница «ВМ» отметила, что ничего плохого о соседях сказать не может.

Напомним, в ночь на 6 декабря 33-летний сотрудник патрульно-постовой службы в неслужебное время ранил несовершеннолетнюю девочку из травматического пистолета. Происшествие произошло на Судостроительной улице. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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