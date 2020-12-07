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Евросоюз введет новый режим санкций за нарушение прав человека
Фото: pixabay.com/ru/

Евросоюз введет новый режим санкций за нарушение прав человека

Кирилл Николаев

В мире

Европейский союз (ЕС) с 8 декабря введет новый режим санкций за нарушение прав человека. Соответствующая информация появилась в официальном журнале ЕС.

Отмечается, что новый режим санкций ЕС будут применять в отношении физических и юридических лиц за нарушение основных свобод, геноцид, пытки и торговлю людьми.

Ограничительные меры будут действовать только на территории Евросоюза, передает РИА Новости.

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