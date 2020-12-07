Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Установка самого большого в Европе колеса обозрения началась на ВДНХ
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Установка самого большого в Европе колеса обозрения началась на ВДНХ

Юлия Захарова

Город
Россия, Москва, КосмопаркКарта всех событий

Самое высокое колесо обозрения в Европе «Солнце Москвы» начали монтировать на ВДНХ. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе колеса обозрения.

Как уточняется, высота объекта составит 136 метров, колесо будет пятым по величине в мире. Оно будет состоять из 30 закрытых кабин, каждая из которых вмещает 15 человек. Аттракцион будет находиться слева от южного входа на главную выставку страны.

— На данный момент ведутся активные работы и уже возведен первый ярус опорных конструкций с правой стороны колеса. Каждая такая конструкция состоит из трех частей. Монтаж второго яруса правой стороны планируют завершить до конца года, — отметили в пресс-службе.

Опорные конструкции устанавливают шесть кранов грузоподъемностью от 55 до 200 тонн. Фиксируют элементы на высоте самоходные телескопические подъемники. По окончании монтажа колонн правой стороны колеса специалисты приступят к аналогичным работам на левой стороне. Позже начнется монтаж центральной оси.

Возле колеса строят многофункциональной центр, через который посетители будут попадать на аттракцион.

Продолжительность одного оборота будет составлять 18 минут 40 секунд, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Парк «Остров Мечты» опроверг сведения о возможном закрытии из-за нарушений

колесо обозренияВДНХмонтаж
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Сработал эффект низкой ставки

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Тютчев или Фет — почувствуйте разницу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный вызов для них — Россия

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

При разводе делим «Инстаграм»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жизнь за лайки, смерть за лайки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Отчего устала королева

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будут пороть: как Америка накажет Эрдогана

Все мнения
О проекте