Установка самого большого в Европе колеса обозрения началась на ВДНХ

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Космопарк Карта всех событий

Самое высокое колесо обозрения в Европе «Солнце Москвы» начали монтировать на ВДНХ. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе колеса обозрения.

Как уточняется, высота объекта составит 136 метров, колесо будет пятым по величине в мире. Оно будет состоять из 30 закрытых кабин, каждая из которых вмещает 15 человек. Аттракцион будет находиться слева от южного входа на главную выставку страны.

— На данный момент ведутся активные работы и уже возведен первый ярус опорных конструкций с правой стороны колеса. Каждая такая конструкция состоит из трех частей. Монтаж второго яруса правой стороны планируют завершить до конца года, — отметили в пресс-службе.

Опорные конструкции устанавливают шесть кранов грузоподъемностью от 55 до 200 тонн. Фиксируют элементы на высоте самоходные телескопические подъемники. По окончании монтажа колонн правой стороны колеса специалисты приступят к аналогичным работам на левой стороне. Позже начнется монтаж центральной оси.

Возле колеса строят многофункциональной центр, через который посетители будут попадать на аттракцион.

Продолжительность одного оборота будет составлять 18 минут 40 секунд, передает агентство городских новостей «Москва».

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