Парк «Остров Мечты» опроверг сведения о возможном закрытии из-за нарушений

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Парк «Остров Мечты» опроверг сведения о нарушениях мер безопасности по коронавирусу. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщили в пресс-службе зоны отдыха.

— Информация, ранее опубликованная в СМИ, не соответствует действительности. Мы работаем в соответствии с требованиями санитарного законодательства, направленного на сокращение распространения коронавирусной инфекции, — отметили в парке.

Там также выразили уверенность, что «Острову Мечты» не грозит закрытие. Объект работает в штатном режиме.

Как подчеркнули представители парка, его приоритетом является безопасность посетителей. Сотрудники призывают гостей надевать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, на входах установлены дезинфекторы и дозаторы с антисептическим средством. Парк сократил количество посетителей на аттракционах, в шоу-программах и кафе, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что «Острову Мечты» грозит штраф или приостановление деятельности из-за нарушения мер по коронавирусу. Как уточнялось, некоторые посетители приходили в парк без средств индивидуальной защиты. На территории объекта отсутствовали аппараты по обеззараживанию воздуха, нарушения также зафиксировали в дезинфекционной деятельности.

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