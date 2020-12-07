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Ростех: Катастрофа SSJ100 в Шереметьеве произошла не из-за технических неполадок
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Ростех: Катастрофа SSJ100 в Шереметьеве произошла не из-за технических неполадок

Кирилл Николаев

Происшествия

Катастрофа самолета Sukhoi Superjet 100, которая произошла в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года, произошла не из-за технических неполадок. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе Ростеха.

В Ростехе отметили, что самолет был сертифицирован по всем правилам, в том числе международным. Из предварительного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК) понятно, что катастрофа произошла из-за существенных проблем с техникой пилотирования.

— Очевидно, что каким бы ни был надежным самолет, если на нем совершать многократные кульбиты по взлётной полосе с запредельными перегрузками, никакие шасси, никакая начинка не выдержат, — цитирует пресс-службу Ростеха РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что родственники погибших при крушении самолета в аэропорту Шереметьево подали в суд Парижа иск о компенсации морального вреда и материального ущерба. Ответчиками по делу являются семь иностранных компаний, производивших оборудование для лайнера.

СПРАВКА «ВМ»

15 апреля Следственный комитет России завершил расследование обстоятельств авиакатастрофы с самолетом «Суперджет» в Шереметьеве. Расследование проводилось в рамках уголовного дела в отношении Евдокимова, который проходил по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба».

По версии следствия, 5 мая 2019 года пилот воздушного судна RRJ-95B, следовавшего по маршруту Москва — Мурманск, произвел жесткую посадку на ВПП столичной авиагавани, куда он вернулся. Далее лайнер частично разрушился, на борту произошел пожар.

В результате погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Еще десять человек получили повреждения. Всего на момент ЧП в самолете было 78 человек, в том числе трое несовершеннолетних и пятеро членов экипажа.

В Следкоме также опровергли версию о том, что причина катастрофы связана с неисправностью воздушного судна.

Читайте также: Пилот сгоревшего в Шереметьеве SSJ100 впервые озвучил свою версию катастрофы

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