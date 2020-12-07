Уголовное дело возбудили после нападения на пограничников РФ под Белгородом

Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нападения на российских военнослужащих в Белгородской области. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России.

Инцидент произошел 3 декабря, когда пограничники пресекли попытку трех вооруженных людей нарушить государственные границы РФ.

— На требование командира пограничного наряда остановиться нарушители открыли огонь по пограничникам в целях воспрепятствования их законной деятельности. Чтобы защитить жизнь подчиненных, командир наряда принял решение открыть ответный огонь, — отметили в ведомстве.

В результате одного нападавшего ликвидировали, у него обнаружили автомат, магазин с патронами, рацию и прибор ночного видения. Указанные предметы были изъяты.

Следователи назначили ряд экспертиз, они намерены допросить свидетелей преступления. Расследование уголовного дела продолжается, говорится на официальном сайте СК.

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