«Весь в отца»: Сергей Лазарев поделился энергичным танцем своего сына
Российский певец Сергей Лазарев поделился со своими подписчиками в Instagram-аккаунте энергичным танцем сына Никиты под композицию под названием «Пикачу». В коротком видеоролике 6-летний мальчик отплясывает в компании других малышей.
— Яблоко от яблони… Всем динамичного и активного дня, — написал Лазарев в подписи под видео.
Поклонники артиста оценили хореографические способности звездного отпрыска и подчеркнули, что Никита танцует не хуже своего папы: «Детского шампанского больше не наливать»; «Весь в отца»; «Сергей, он еще вам фору даст».
Напомним, что Сергей Лазарев долгое время не рассказывал общественности о появлении на свет своего наследника. Позже он все-таки решился раскрыть тайну, признавшись, что сына ему родила суррогатная мать.
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