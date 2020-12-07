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«Весь в отца»: Сергей Лазарев поделился энергичным танцем своего сына
Фото: instagram.com/lazarevsergey

«Весь в отца»: Сергей Лазарев поделился энергичным танцем своего сына

Захар Чайченко

Звезды

Российский певец Сергей Лазарев поделился со своими подписчиками в Instagram-аккаунте энергичным танцем сына Никиты под композицию под названием «Пикачу». В коротком видеоролике 6-летний мальчик отплясывает в компании других малышей.

— Яблоко от яблони… Всем динамичного и активного дня, — написал Лазарев в подписи под видео.

Поклонники артиста оценили хореографические способности звездного отпрыска и подчеркнули, что Никита танцует не хуже своего папы: «Детского шампанского больше не наливать»; «Весь в отца»; «Сергей, он еще вам фору даст».

Напомним, что Сергей Лазарев долгое время не рассказывал общественности о появлении на свет своего наследника. Позже он все-таки решился раскрыть тайну, признавшись, что сына ему родила суррогатная мать.

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