Госдума сняла с рассмотрения законопроект об установлении беби-боксов в регионах

Фото: duma.gov.ru / Пресс-служба Госдумы

Государственная дума сняла с рассмотрения депутатский законопроект, предлагающий предоставить российским регионам право принимать решение об установлении беби-боксов. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщил депутат Сергей Неверов.

По его словам, законопроект будет доработан и внесен в следующем году.

Напомним, в декабре 2017 года группа депутатов нижней палаты во главе с зампредседателя профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксаной Пушкиной и член Совета Федерации Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект, предлагающий предоставить российским регионам право принимать решение об установлении беби-боксов. Это специально оборудованные места, где мать может анонимно оставить новорожденного ребенка. Согласно законопроекту, установление беби-боксов предусматривается в медицинских учреждениях, сообщает ТАСС.

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