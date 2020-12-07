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СК предъявил обвинение избившим женщину-таксиста в Новосибирске
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

СК предъявил обвинение избившим женщину-таксиста в Новосибирске

Кирилл Николаев

Происшествия

Следователи предъявили обвинение четверым молодым людям в избиении женщины-таксиста в Новосибирске. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

Инцидент произошел 4 декабря. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, четверо молодых людей, трое из которых являются несовершеннолетними, решили угнать припаркованный автомобиль. Они нанесли хозяйке машины не менее 20 ударов по голове и телу. Затем они непродолжительное время передвигались на автомобиле по Первомайскому району, но не справились с управлением и въехали в сугроб. Молодых людей задержали сотрудники ГИБДД.

В настоящее время обвиняемые находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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