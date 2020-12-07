Власти Москвы назвали дату открытия мемориальной доски Юрию Лужкову

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, 3-я Тверская-Ямская улица, 48 Карта всех событий

Мемориальную доску бывшему мэру столицы Юрию Лужкову откроют в Москве 10 декабря в день годовщины его смерти. Об этом в понедельник, 7 декабря, рассказали в пресс-службе Мосгорнаследия.

Объект появится по адресу 3-я Тверская-Ямская улица, дом № 48.

— Департамент культурного наследия города Москвы 10 декабря приглашает на торжественную церемонию открытия мемориальной доски Юрию Лужкову. Она будет установлена на доме, где жил Юрий Лужков, — отметили в ведомстве.

Доску изготовили скульптор, заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Игорь Бурганов и заслуженный архитектор России, почетный архитектор России, академик Российской академии художеств Игорь Воскресенский, передает Интерфакс.

Напомним, Юрий Лужков умер 10 декабря 2019 года в одной из клиник Мюнхена из-за осложнений, возникших при операции на сердце. Сообщалось, что причиной смерти стала сильная аллергическая реакция во время плановой операции.

Лужков похоронен на Новодевичьем кладбище.

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