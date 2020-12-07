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Жители Москвы и Подмосковья стали чаще брать ипотеку
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Жители Москвы и Подмосковья стали чаще брать ипотеку

Кирилл Николаев

Общество

Жители Москвы и Московской области в октябре оформили ипотечных кредитов почти в два раза больше, чем годом ранее. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

По данным Центробанка, в октябре заемщики в Москве и Подмосковье оформили 26,4 тысячи ипотечных жилищных кредитов. Это в 1,9 раза больше, чем в октябре 2019 года.

В пресс-службе отметили, что объем предоставленных ипотечных кредитов обновил очередной рекорд. Российские банки в октябре предоставили заемщикам столичного региона ипотечных кредитов на 127,2 миллиарда рублей. Средний размер ипотечного кредита в Москве в октябре 2020 года составил 5,6 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

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