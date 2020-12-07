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Неоднократно жаловавшаяся на побои россиянка умерла в Турции
Фото: depositphotos.com

Неоднократно жаловавшаяся на побои россиянка умерла в Турции

Кирилл Николаев

Происшествия

В Анкаре обнаружили тело россиянки Веры Чикаревой. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает турецкое издание En Son Haber.

Женщина проживала в районе Чанкая. Она неоднократно обращалась в больницу после нападений супруга. Женщина также пыталась привлечь внимание общественности к своей проблеме.

В издании отметили, что согласно камерам видеонаблюдения, Чикарева зашла домой 30 ноября и больше не покидала квартиру.Позднее полицейские обнаружили ее тело. Причину смерти установит судмедэкспертиза. По подозрению в совершении преступления задержан ее супруг.

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