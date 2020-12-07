СК выяснит обстоятельства нападения на девочку в Нижневартовске

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Следователи организовали проверку по факту нападения мужчины на 11-летнюю девочку в подъезде одного из домов в Нижневартовске. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Инцидент произошел 6 декабря. Девочка смогла вырваться и убежать.

Следователи устанавливают личность подозреваемого. Выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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