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МИФИ победил в медальном зачете межвузовского чемпионата WorldSkills
Фото: Анна Быкова

МИФИ победил в медальном зачете межвузовского чемпионата WorldSkills

Кирилл Николаев

Образование

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ победил в медальном зачете четвертого национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Об этом РИА Новости рассказали организаторы состязаний в понедельник, 7 декабря.

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения занял второе место. Третью позицию разделили Национальный исследовательский Томский государственный университет и Государственный социально-гуманитарный университет (Московская область). Всего в чемпионате поучаствовали 77 образовательных организаций из 39 субъектов России. Ребята продемонстрировали свои знания и навыки в 63 компетенциях.

Организаторы чемпионата отметили, что география стран-участниц в этом году выросла в три раза. Свои знания и умения продемонстрировали студенты Восточно-Казахстанского технического университета, Первого национального университета науки и технологий Гаосюна из Тайваня, Университетского колледжа Тунку Абдул Рахмана из Малайзии, Глобального университета имени Рамана из Индии и многие другие.

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