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Народный календарь. Как правильно начинать дела 8 декабря, чтобы добиться успеха
Фото: pexels.com / Kaboompics .com

Народный календарь. Как правильно начинать дела 8 декабря, чтобы добиться успеха

Василий Плиткин

Общество

Православная церковь чтит 8 декабря память апостола от семидесяти Климента I. Святой почитался в Древней Руси, поскольку был одним из первых христианских религиозных ораторов.

В народном календаре этот день называли Клим Холодный. Обычно с этого дня становилось очень холодно, начиналась настоящая зима. По традиции крестьяне в этот день работали без завтрака натощак. Они верили, что еда снижает трудоспособность. Для того чтобы добиться успеха во всех начинаниях, стоит начинать дела на голодный желудок.

Наши предки старались не выходить из дома в этот день без надобности, веря, что злые духи могут наказать их болезнями.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как правильно начинать дела 8 декабря,чтобы добиться успеха

Приметы погоды обещали дождливое лето, если в этот день идет снег. Если на земле много снега, то будущий год принесет много урожая.

8 декабря отмечается Международный день художника, День образования российского казначейства.

В этот день 40 лет назад было совершено покушение на Джона Леннона. Легендарного музыканта «The Beatles» застрелил фанат Марк Чепмен. 29 лет назад в Беловежской пуще подписано соглашение о распаде СССР и создании СНГ.

В этот вторник родились русский писатель и журналист Владимир Гиляровский, моряк и писатель Тимур Гайдар, сын Аркадия Гайдара, актриса Клара Румянова, президент РФС Виталий Мутко, историк моды Александр Васильев.

Именины отмечают Кузьма, Ярослав, Василий, Петр, Иларион, Иван, Виктор, Григорий.

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