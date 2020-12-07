Психолог дала советы, как отучить детей от гаджетов

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Психолог Александра Чесалова дала советы, как отучить детей от гаджетов, в беседе с Newinform.

Эксперт считает, что родители часто перекладывают воспитание собственного ребенка на гаджеты. Взрослые хотят отдохнуть и расслабиться, поэтому вручают детям гаджеты, в которых они начинают постоянно «зависать». Чтобы этого не произошло, специалист рекомендует не давать ребенку технику ранее двух лет. Если ребенок уже постарше и все время проводит в гаджетах, то не стоит забирать смартфон или планшет. Взрослым надо понимать, что интернет и социальные сети — это средство коммуникации с друзьями и сверстниками.

— Проявляйте любовь и заботу, используйте любой способ, чтобы показать детям свое отношение к ним. Общение, коммуникация — это, пожалуй, единственный момент для решения всех возможных проблем. Нужно помогать детям делать уроки. Если они чего-то не понимают в домашнем задании, то они будут заниматься тем, что проще для них, — уткнутся в телефоны, планшеты.

Психолог уточнила, что главное, чтобы ребенок знал, что в трудную минуту он может положиться на своих родителей.

Психолог Ирина Попова считает, что из-за большого потока информации, который люди получают через гаджеты, снижается внимание и память.

— Очень хорошо улучшает память физическая активность. Даже простая ходьба, но только быстрым шагом, — уточнила Ирина Попова, в беседе с ФАН.

Ранее в Nation News рассказали, что россияне превратили гаджеты в способ самовыражения. Психолог Максимом Коваленко отметил, что с помощью премиальной техники россияне стремятся показать, что они «не хуже других».

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