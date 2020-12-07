Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Генпрокуратура взяла на контроль дело об отравлении детей в астраханском бассейне
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Генпрокуратура взяла на контроль дело об отравлении детей в астраханском бассейне

Кирилл Николаев

Происшествия

Генеральная прокуратура Российской Федерации взяла на контроль дело об отравлении детей в астраханском бассейне. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили на сайте ведомства.

Отмечается, что после занятий в спортивном комплексе «Динамо» за медицинской помощью обратились 22 ребенка в возрасте от четырех до 12 лет. Госпитализация потребовалась 20 детям. Шестеро из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Установлено, что работником бассейна, производившим обработку воды, использовано хлорсодержащее вещество в недопустимой концентрации. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Читайте также: СК потребует арестовать обвиняемого в покушении на изнасилование москвички

уголовное делоАстраханьГенеральная прокуратура РФ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Love life, детка

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Аптекари против врачей

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Сработал эффект низкой ставки

Ирина Зотова
Ирина Зотова

Чем меньше соли, тем лучше сердцу

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Тютчев или Фет — почувствуйте разницу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный вызов для них — Россия

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

При разводе делим «Инстаграм»

Все мнения
О проекте