Генпрокуратура взяла на контроль дело об отравлении детей в астраханском бассейне

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Генеральная прокуратура Российской Федерации взяла на контроль дело об отравлении детей в астраханском бассейне. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили на сайте ведомства.

Отмечается, что после занятий в спортивном комплексе «Динамо» за медицинской помощью обратились 22 ребенка в возрасте от четырех до 12 лет. Госпитализация потребовалась 20 детям. Шестеро из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Установлено, что работником бассейна, производившим обработку воды, использовано хлорсодержащее вещество в недопустимой концентрации. В его отношении возбуждено уголовное дело.

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