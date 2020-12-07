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СК потребует арестовать обвиняемого в покушении на изнасилование москвички
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

СК потребует арестовать обвиняемого в покушении на изнасилование москвички

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Новочеркасский бульвар Карта всех событий

Правоохранители расследуют уголовное дело в отношении молодого человека, обвиняемого в покушении на изнасилование. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

Инцидент произошел ночью 6 декабря на Новочеркасском бульваре.

— Молодой человек увидел на улице женщину и проследовал за ней в подъезд жилого дома, где совершил на нее нападение и нанес несколько ударов в область лица, после чего попытался изнасиловать, — отметили в ведомстве.

Тем не менее злоумышленник не смог довести свой умысел до конца, так как потерпевшая сопротивлялась, также в подъезд зашли другие жильцы.

Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение. Вину в инкриминируемом деянии он полностью признал. СК намерен требовать у суда ареста молодого человека, говорится на официальном сайте СК.

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