Индия не смогла установить причину заболевания, повлекшего госпитализацию 300 человек

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Неизвестное заболевание в городе Элуру на юге Индии стало причиной гибели одного человека и госпитализации около 300 граждан. Однако представитель местных властей Мутяла Раджу Реву заявил, что данная инфекция не передается от одного человека к другому.

Итоги многочисленных медицинских исследований пока не дали никаких результатов, по которым можно было бы установить причину болезни. Тем не менее издание Times of India передает, что причина может быть связана с токсичными хлорорганическими соединениями и небезопасными средствами защиты от комаров.

— До сих пор болезнь не передавалась от одного человека к другому. Возрастные ограничения для болезни отсутствуют. Люди из районов, где муниципальное водоснабжение Элуру недоступно, также заболели. Даже те, кто ежедневно пьет только минеральную воду, тоже заболели, — сказано в отчете представителя местных властей.

По подсчетам медиков, симптомы болезни были установлены у 340 человек, в их число попали и дети. В больницах лечатся около 157 человек, выписаны 168 человек, один случай закончился летальным исходом.

Власти подчеркнули, что при попытках установить причину многочисленных заболеваний их проверке подверглись более 57 тысяч домов. Кроме того, чиновниками было проведено обследование питьевой воды разных частей города, в том числе тесты на наличие тяжелых металлов. Несмотря на всю проведенную работу, власти не смогли обнаружить подозрительные аномалии.

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