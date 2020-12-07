Беглов оценил вероятность полного локдауна в Санкт-Петербурге

Фото: gov.spb.ru / Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник, 7 декабря, заявил, что город близок к полному локдауну.

По его словам, борьба с коронавирусной инфекцией является взаимной ответственностью. Губернатор призвал жителей Санкт-Петербурга соблюдать меры профилактики распространения заболевания.

Беглов добавил, что петербургские больницы и поликлиники работают на максимальной мощности, а врачи — на пределе эффективности.

— Нельзя допустить, чтобы новогодние праздники превратились в марафон передачи коронавируса и в конечном счете обернулись для тысяч горожан госпитализацией или еще более тяжким исходом, — цитирует губернатора Интерфакс.

Ранее стало известно, что работу общепита в Санкт-Петербурге планируется полностью приостановить с 30 декабря по 3 января. Ограничения не коснутся доставки, обслуживания навынос и работы компаний общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.

Помимо этого, сообщается, что доступ в музеи и театры в Петербурге также будет закрыт с 30 декабря по 10 января.

Также с 4 декабря в городе будет действовать запрет на посещение аквапарков и океанариумов. Работу музеев, выставок, театров на территории торговых центров также временно приостановят.

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