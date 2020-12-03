Туристов попросили не приезжать в Санкт-Петербург из-за COVID-19

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Власти Санкт-Петербурга попросят туристов воздержаться от поездок в город на Новый год из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщил заместитель губернатора Евгений Елин.

По его словам, в этом году необходимо позаботиться о здоровье детей и местных жителей, в связи с чем не стоит приезжать в Санкт-Петербург на новогодние каникулы.

— Мы очень любим гостей, но, извините, не в этом году, — цитирует Елина РИА Новости.

Напомним, за последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 3692 новых случая коронавирусной инфекции. Также среди регионов лидерами по числу заболевших стали Москва (7750) и Подмосковье (1193).

Всего в России выявили рекордное число новых случаев коронавируса — 28 145.

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