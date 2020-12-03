Рекордное число новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

За последние 24 часа в России выявили 28 145 новых случаев коронавируса. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Среди регионов лидерами по числу заболевших стали Москва (7750), Петербург (3692) и Подмосковье (1193), сообщается в Telergam-канале оперштаба.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Также от COVID-19 скончались 554 человека, еще 29 502 — вылечились от инфекции и выписались из больниц.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Всего с начала пандемии в России было выявлено 2 375 546 случаев заражения COVID-19. При этом 1 859 851 пациент переболел и выздоровел, 41 607 — скончались.

Ранее сообщалось, что количество ушедших на карантин школ из-за COVID-19 в России увеличилось до 62.

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