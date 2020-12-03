Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Количество ушедших на карантин школ из-за COVID-19 в России увеличилось до 62
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Количество ушедших на карантин школ из-за COVID-19 в России увеличилось до 62

Юлия Ямпольская

Здоровье

Количество школ в России, которые ушли на карантин из-за коронавирусной инфекции, увеличилось до 62. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения России в Telegram-канале «Большая перемена РФ» в четверг, 3 декабря.

В среду, 2 декабря, уточнялось, что на карантине остаются 49 российских школ.

— Всего в 62 школах в 28 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19, — отмечается в сообщении.

Это число составляет 0,16 процента от общего количества школ в России. Кроме того, известно, что среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,91 процента от общего количества.

За 1 декабря ушли на карантин 15 школ, вышли с карантина две.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Все вузы Москвы и Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение

школаРоссиякарантин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

От издевательства до убийства — всего один стрим

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ну здравствуй, я папка твой!

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Руки прочь от наших фигуристок

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

То ли вера, то ли попса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдать

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто проверит качество услуг ЖКХ

Все мнения
О проекте