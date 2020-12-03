Количество ушедших на карантин школ из-за COVID-19 в России увеличилось до 62

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Количество школ в России, которые ушли на карантин из-за коронавирусной инфекции, увеличилось до 62. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения России в Telegram-канале «Большая перемена РФ» в четверг, 3 декабря.

В среду, 2 декабря, уточнялось, что на карантине остаются 49 российских школ.

— Всего в 62 школах в 28 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19, — отмечается в сообщении.

Это число составляет 0,16 процента от общего количества школ в России. Кроме того, известно, что среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,91 процента от общего количества.

За 1 декабря ушли на карантин 15 школ, вышли с карантина две.

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